股神巴菲特上週透露清倉航空股後，週一航空類股狂瀉，美股早盤延續上週五的跌勢，所幸尾盤，油價上漲，能源股走高，Netflix、微軟領漲科技股，那指、費半指數收漲逾1%。

終場美股四大指數漲幅介於+0.11%~+1.23%；亞馬遜+1.31%、蘋果+1.41%、微軟+2.45%、埃克森美孚+4.03%、AMD+5.37%、台積電 ADR+2.05%。

在美國研擬報復中國的措施、作為新冠病毒蔓延全球的懲罰，重啟中美貿易戰隱憂，使美股上週五大跌，週一台股開低回測季線支撐，隨後小幅震盪盤堅，加權指數終場以下跌271.66點的10720.48點作收，跌幅2.47%，成交金額1902.27億元。

三大法人合計賣超427.08億元，外資賣超370.11億元、投信買超0.53億元、自營商賣超57.5億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，有利指數拉回整理後再次挑戰年線。

（2）均線：小幅跌破5日線，5日線仍上揚中，若能突破5日線則短線轉強，將有機會再次挑戰年線。

（3）技術指標：K、D開口略為縮小，未出現死亡交叉前，短多續強，K、D若出現死亡交叉，將出現高檔背離賣訊，整理時間恐拉長。

週一櫃買指數下跌0.46%，收在137.06點，守穩5日線短線續強，將有機會再次挑戰年線。支撐約135點附近，壓力為138.8點附近。

若以本波由3月19日的8523點與4月22日的10140點的切線所形成的上升趨勢線，週一剛好與季線重合，若不跌破，短多續強，有機會再次挑戰年線反壓，短線台股可留意生技防疫股、中低價網通股、板卡、高殖利率、業績成長股等。

(時報資訊)