一名14歲少女小芳（化名）在2018年7月中旬，前疑似因疏遠4名閨密好友引發對方不滿，竟遭對方夥同共11名男女強押至蘆洲區的河堤圍毆，最後更被帶往觀音山區的公廁內，還慘遭閨密的堂哥當著眾人性侵害得逞，高院判決上訴二審後，主嫌李姓堂姊弟判7年4月，其餘5名同夥判3年8月到4年6月，仍可上訴。

警方調查，4名閨密是小芳的學姐，平日時常帶著小芳出遊吃飯，不料日前小芳疑似有意疏遠，拒絕閨密的出遊邀約，勾起4人怒火，嗆聲要小芳償還過去出遊吃飯的花費共6000元。

少女遭閨密好友強押至蘆洲區的河堤霸凌。（譚宇哲翻攝）

2018年7月15日凌晨，4名閨密帶著8名友人到小芳住處樓下，藉口要一起去吃飯將小芳騙下樓，隨即將小芳強押到蘆洲區成蘆橋下河堤，輪流叫罵、呼巴掌霸凌，最後再將其帶到五股觀音山上的公廁，任由其中一名李姓閨密的22歲堂哥性侵得逞。

身心受挫的小芳事後向黃姓乾姐哭訴，並在乾姐陪同下到醫院驗傷並報案，黃姓乾姐甚至還氣得將對方惡行PO上臉書，警方事後陸續傳喚施暴的男女到案，並移送法辦。

(中時電子報)