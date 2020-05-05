「娃娃音始祖」林美照有位歌仔戲小旦姊姊林夢梅，早先姊妹倆曾一同上節目，林夢梅分享年輕時閃婚嫁人的經歷，透露當年和前夫因懷孕閃婚，沒想到對方後來出軌，林夢梅還在林美照陪同下抓姦，最後選擇離婚，更嘆老了以後女兒如今也不太聽她的話，想想可能都是「報應」。

林夢梅去年和林美照一同上節目《命運好好玩》，林夢梅表示18歲時有過一段婚姻，兩人交往半年就先有後婚，不顧母親強烈反對，沒想到隔年老公就偷吃，她決心生下並扶養女兒，離婚後就算沒監護權也堅持小孩要自己帶，為母則強。

林夢梅說，後來為了家計學了電子琴，自彈自唱表演將女兒扶養長大，怎知小孩長大後似乎跟她當年一樣不太聽她的話，苦嘆「受到報應」，幸好後來算是苦盡甘來，她靠節儉與投資默默買了5棟房子，一旁的林美照則心疼說，姊姊林夢梅的一生過的太苦了，應該學會活在當下，及時享樂。

(中時電子報)