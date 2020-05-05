台南左鎮化石園區中庭廣場的雨豆樹，經過專家健診與噴藥治療，近來情況明顯好轉，樹梢已開始結出花苞。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南左鎮化石園區中庭廣場的雨豆樹因健康狀況不佳奄奄一息，上月經過園區聘請專家健診與噴藥治療，近來情況明顯好轉，樹梢已開始結出花苞，園區資深工作人員表示，已經有5、6年沒看過它開花了，儘管只有少許花苞藏在枝頭，也讓人感到驚豔。

左鎮化石園區的鎮園之寶的老雨豆樹，是舊「菜寮化石館」時代由光榮國小師生所共同種下，已是樹齡半百之老樹。

化石館升級園區為期兩年的改建工程開始後，因生活棲地受到干擾，已許久未曾開花；加上化石園區開幕後，每日大量的遊客在老樹周圍踩踏，導致土壤硬化影響雨豆樹健康，更有介殼蟲入侵，讓老樹生病。

園方於4月請專家健診與噴藥治療，改善雨豆樹棲地與病蟲害防治，並於周邊埋入50餘支通氣竹管增加土壤透氣性後，雨豆樹的健康狀況明顯好轉。近來雨豆樹的樹梢已開始結出花苞，粉撲狀的粉色花絲點綴翠綠的羽狀複葉，讓雨豆樹生機重現。

園區表示，雨豆樹是左鎮居民共同的記憶，也是園區景觀的靈魂要角，為了保護老樹，樹下已拉起圍籬限制遊客進入踩踏，未來會再持續觀察雨豆樹蟲害密度及恢復狀況，施以必要的防治措施，同時也希望每位遊客經過雨豆樹時能駐足停留，靜靜欣賞雨豆樹在一年四季中多變的風采。

(中時 )