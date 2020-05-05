台中市警察局東勢分局中坑派出所長吳坤源2日清晨在所內突然感到胸痛不適，東勢農民醫院診斷為主動脈剝離，緊急轉至中國醫藥大學附設醫院歷經12小時手術，仍不幸病逝，享年54歲。噩耗傳回地方，警界同仁及地方鄉親紛表不捨，警方正全力協助治喪及撫卹事宜。

東勢分局副分局長蔡彥哲表示，吳故所長本月1日擔服深夜勤，2日清晨7點多起床感到身體不適，即告知值班員警，並驅車前往東勢農民醫院就醫。當時醫師診斷為主動脈剝離，立即轉院中國醫藥大學附設醫院進行手術，當晚7時手術結束送加護病房，晚間8時50分過世。

警察專科學校警員班108期畢業的吳坤源，曾任茅埔所、中坑所長，從警35年。吳坤源育有3女，不幸因公死亡，享年54歲，家屬悲痛欲絕。警界同仁及鄉親得知噩耗，惋惜人生無常，警方正全力協助治喪及撫卹事宜。

中坑派出所位於大雪山途中，所內編制6人，屬於偏鄉值宿所，夜間可關門打烊待命，居民多以務農維生，勤務不算繁重。與吳共事的警界人士說，吳所長工作認真，為人圓融，對待部屬十分和氣，惜英年早逝，感到非常不捨。

(中時 )