蘋果iPhone SE2救不了通路買氣！根據通訊通路商最新統計，國內手機整體銷量，2020年1月還能維持單月近64萬支銷量，2月以50.8萬支，勉強守住單月50萬支大關，最新出爐的3月單月銷量則滑落至不到43萬支 。

至於4月，雖有第二代iPhone SE以單機14,500元起跳，號稱iPhone史上最高CP值的新機助陣，受到果粉熱烈歡迎，並在包括台灣在內的全球市場掀起預購熱潮，但可能因為供應鏈受到疫情衝擊，又或者是如通路業者揣測，蘋果在部份市場採取「飢餓行銷」策略，以致台灣首批到貨量僅3萬支左右，想要衝高手機銷售演變成「巧婦難為無米之炊」的窘境 。

通路商直言，目前看起來4月整體手機銷量，預期最好狀況是與3月持平，甚至有業者預期達不到40萬支。業者表示，若單月銷量滑落至40萬支左右銷量，恐創近十年國內手機單月總銷量新低記錄。

電信業者表示，iPhone SE2首波開賣熱潮過後，目前買氣趨於平平，仍以128GB容量、黑色款較受果粉歡迎，處於缺貨狀態，電信商及通路商原本冀望iPhone SE2挽救國內手機買氣疲弱不振，也因為蘋果公司供貨不足而落空，加上首支在台上市的5G手機三星S20，五大電信商雖然卯足全勁加碼補貼，但消費市場不埋單、買氣仍不如預期 。

業者表示，目前銷售手機的三大通路包括電信商、通訊通路、線上通路，2月初還有農曆年換機需求，推升全台手機賣出近64萬台的水準，2月下旬開始，因為新冠肺炎疫情在亞洲地區爆發使得人心惶惶，避免外出、導致電信、通訊、3C實體門市冷冷清清，手機銷量也隨著疫情發展從2月中下旬開始急轉直下，一直到iPhone SE2於4月下旬開賣，才略為看到買氣回溫的跡象。

只不過，iPhone SE2首批台灣到貨量僅3萬支，開賣首日幾乎接近完售。第二批到貨時間約在5月10日左右，且據了解，全台到貨量仍不到3萬台，5月整體手機買氣、關鍵在於母親節檔期，看看能否帶動新一波買氣。

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(中時電子報)