中國大陸重慶一名50歲的胡姓男子，和3名好友相約聚餐後，因醉酒而打算在朋友經營的旅館休息一晚再回家。不料，次日旅館人員前去叫醒胡男時，卻發現他早已死亡多時。

根據《央視》報導，胡姓男子在2018年時和許久不見的朋友以及另外2名友人相約吃火鍋，席間4人聊天氣氛熱絡喝了不少藥酒。胡男在聚餐結束時因不勝酒力，打電話通知妻子要在朋友A經營的旅館休息一晚再回家。隔天一早，胡妻卻意外接到丈夫已過世的消息，帶著兒子急忙趕到醫院，卻被院方告知丈夫遺體已送到殯儀館，無法見丈夫最後一面，讓她當場痛哭失聲。

朋友A表示，吃飯時幾乎每人都喝了6瓶藥酒，胡男也因此醉的回不了家，才在旅館休息。隔日，A男的妻子要叫醒胡男時，怎麼敲門都沒人回應，才使用萬用鑰匙開門，沒想到門一開就看到胡男倒在地上，嚇得趕快報警；當醫護人員到場時，胡男早已沒有生命跡象，推測胡男可能是睡著時因為喝醉引發嘔吐，嘔吐物又不慎進入呼吸道才發生悲劇。

當地警方調查後判定，由於胡男是在與友人聚餐後才醉酒身亡，因此3名友人都有法律責任，必須依照胡男生前的平均薪資具體賠償相關金額。而胡妻則認為丈夫驟逝案情不單純，堅持對3人提告。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)