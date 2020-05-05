新冠狀病毒起源之爭與中國在疫情爆發之初的處置，使美中兩國之間的緊張局勢再度升高，以及股東巴菲特（Warren Buffett）的波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）年會引發悲觀情緒，但在大型科技與網路股上漲與原油價格反彈帶動下，周一美股開低收高，結束連續兩日的跌勢。

市場正密切關注許多州鬆綁防疫限制措施與重啟經濟的努力。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周一概述這個美國疫情最嚴重的州將如何分階段重啟商業活動。加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，該州的零售企業最早可能在本周重新開工。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日聲稱有「大量證據」指向新冠狀病毒源自於中國的一個實驗室。美國總統川普周日表示，關稅措施是對中國處理疫情不當的「最終懲罰」。

周一收盤，道瓊工業指數漲26.07點或0.11%，為23,749.76點。標普500指數漲12.03點或0.42%，為2,842.74點。那斯達克指數漲105.77點或1.23%，為8,710.72點。

受油價上漲激勵，能源股大漲3.7%，漲幅最大。科技股指數收漲1.42%，漲幅居次。微軟、蘋果和亞馬遜走高，對標普500指數的提振最大。

達美航空、美國航空、西南航空和美國聯合航空跌幅介於5%～8%，成為標普500指數中表現較疲弱的族群。此前波克夏出清了美國主要航空公司股份。

波克夏上季虧損高達近500億美元，創下歷史記錄，股價收跌2.38%，使標普500指數承壓。巴菲特在上周六的年會上表示，新冠肺炎全球大流行恐對經濟與旗下投資帶來嚴重打擊。

(時報資訊)