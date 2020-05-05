新冠肺炎疫情爆發後，重重影響經濟表現，造成失業率、倒閉潮湧現，市場強烈盼望著復甦之路趕緊到來，高盛經濟學家表示，大陸身為爆發疫情的首國，也似乎是第一個暫時抑制病毒傳播的國家，其重啟經濟的過程，將能有效成為各國參考依據。

CNBC報導，高盛首席亞洲經濟學家Andrew Tilton指出，「大陸是新冠肺炎疫情的最早爆發國，隨著疫情逐漸獲得控制，大陸各地也開始解除限制，重啟經濟活動，其相關過程與經驗，可望提供給其它各國有效的參考」。

對於重啟經濟的過程，Tilton認為，「各國首次取消對商業活動限制後，將看到強勁復甦，因為有些公司可以迅速恢復運作，然而對部分產業來說，像是旅遊業就需要更長的時間。若以大陸為例，工業就會比服務業更快復甦，因為供應面較容易復原」。

他補充說明，「在大陸儘管已逐步解除對工廠運作限制，但對電影院、體育館等地的重新開放，政府則抱持謹慎態度。由此可見，大陸要真的回到「過往」水準還需要一段時間，而對於其它較晚爆發疫情的各國來說，恐怕就得等到2021年，經濟才有望完全復甦」。

(中時電子報)