新冠肺炎疫情全球擴散，而台灣因為超前部屬搭配精準防疫指令，挺過一波波危機，政府作為受到許多外媒肯定，近日日本傑尼斯天團「嵐」成員櫻井翔所共同主持的節目，製作台灣防疫特輯，以衛福部長陳時中為主角，給予「鐵人大臣」封號，盛讚他與團隊不眠不休的工作，無疑給了人民定心丸。

櫻井翔與日本資深媒體人池上彰共同主持《教科書學不到的超級難題》節目，昨天推出的最新一集節目中，製播了特別單元，主題竟是衛服部長陳時中，單元一開始，先放上了圓山飯店慶祝零確診而點燈「ZERO」的照片，光這個畫面就讓來賓讚嘆「實在太厲害」，接著在猶如動畫英雄出場的背景音樂中，以「台灣最前線的鐵人大臣」來介紹陳時中。

日本節目表示，阿中部長職位，等同日本的厚生勞動大臣，然不同的是，他從疫情爆發至今不眠不休帶領團隊奮戰，因此在台灣獲得高達90%以上的支持率，節目還播放多場衛福部疫情記者會片段，剪輯了陳時中說過的名言以及明作為，例如「民眾是人不是豬，也不是一塊肉…人有需求，不能完全比照豬瘟來防範」，或是聽聞男童不敢戴粉紅色口罩，陳時中就帶領團隊戴粉紅色口罩舉辦記者會，甚至帶起一波「粉紅LOGO」風潮，這些都讓日本媒體盛讚，主持人池上彰甚至表示，世界各國領導人，都該學習陳時中的發言與言行。

(中時電子報)