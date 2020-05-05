橋本環奈近照身材又腫了。(圖／截自YouTube)

橋本環奈身型圓潤。(圖／截自YouTube)

被封為「千年一遇美少女」的日本女星橋本環奈，因甜美笑容和呆萌個性，人氣居高不下，不過擁有高顏的她，卻因身材忽胖忽瘦，成為網友討論焦點，近日她拍攝廣告的花絮流出，圓潤身材和五五身比例，讓網友都驚呼「只有脖子以上讚」。

近日有網友在PTT發文「橋本環奈是不是很可愛？」透露她最近拍了新廣告，所以截取幾張花絮影片照片分享，不過照片可以看出，穿著橘色帽T搭紅色長裙的她，身材圓潤沒線條，五五身比例讓她看起來更為矮胖，但因為招牌大眼和甜美笑容，仍引起大家關注。

其實，橋本環奈之前就在節目透露過，自己很愛喝啤酒，每天至少要喝2杯，這也讓外界質疑是她變腫的主因。網友看了照片後，也表示「X的才20就中年發福」、「腫成這樣還能繼續當明星也不簡單」、「「只有脖子以上讚」，但也有網友認為她還是很可愛，「臉還是很正啦」、「胖也是還愛她」、「有肉又可愛又小隻」。

橋本環奈廣告拍攝花絮。(影／取自YouTube)

(中時電子報)