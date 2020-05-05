半導體晶圓傳載方案供應商家登精密（3680）公布2020年第一營運報告，第一季每股淨利0.15元差強人意。家登認為在新冠肺炎疫情影響下，第二季營運表現平穩。

家登第一季合併營收季減36.7％達4.55億元，與去年同期相較成長11.3％，平均毛利率季減4.8個百分點達28.8％，但較去年同期增加4.8個百分點。營業利益季減62.7％達0.18億元，較去年同期成長逾38倍，歸屬母公司稅後淨利季減50.4％達0.18億元，較去年同期成長約1.5倍，每股淨利0.15元。

家登第一季受惠於半導體客戶強力拉貨，但因管理費用較去年同期大幅提高影響獲利表現，三大財務指標負債比61.33％，流動比121.54％，速動比53.55％，相較去年第一季的負債比62.5％，流動比253.78％，速動比53.55％，第一季季報表現差強人意。

伴隨全球新冠肺炎（COVID-19）疫情發展，家登集團超前部署，不斷升級防疫規格，緊跟政府防疫腳步，已經緩和COVID-19疫情對營運和生產的影響，在上半年全球經濟近乎停滯的狀況下，四月客戶持續投單，第二季整體營運表現平穩。

但在疫苗正式問世之前，全球經濟包含歐美、亞洲等各國，仍存在高度不確定性，致使下半年半導體客戶的訂單尚未明朗，供應鏈環環相扣，對於下半年產業復甦的進程，各界仍是採取較為保守的預估，家登目前已備妥產能預應可能的景氣回溫或全球大客戶緊急的出貨需求。

家登以自主研發技術及專業團隊提供半導體客戶最快速的服務，家登身處具爆發力的產業並在其中扮演重要的關鍵供應鏈角色，從去年到今年，家登持續調整自身產品結構與財務體質，聚焦成為半導體先進製程全方位載具的領航者，面對不確定的大環境，家登已然做好最充分的準備。

(工商 )