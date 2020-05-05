處理器大廠美商超微（AMD）與Oxide Games聯合宣布一項為期多年的合作協議，將共同為持續成長的雲端遊戲市場開發繪圖技術。透過結合AMD領先業界的遊戲硬體與繪圖專業技術，以及Oxide成熟的研發能力與創新的Nitrous遊戲引擎，AMD與Oxide計劃針對雲端渲染設計一套強大、全面的工具與技術，藉以因應雲端遊戲在即時處理方面的需求。

AMD全球副總裁暨繪圖技術事業群總經理Scott Herkelman表示，我們深感自豪能夠突破技術疆界，提升遊戲體驗。隨著我們拓展玩家遊戲模式，Oxide也懷抱相同的熱忱，因此成為我們理想的合作夥伴，以聯手打造出符合玩家要求的高品質遊戲體驗。

Oxide Games總裁Marc Meyer表示，Oxide的座右銘是為遊戲注入前所未有的視覺效果與遊戲體驗，為此我們特別開發出Nitrous Engine。而AMD對遊戲玩家的投入以及在開發最先進硬體方面的領導地位，能更完美襯托出Oxide致力於提供同樣卓越軟體的承諾。

(工商 )