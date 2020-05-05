根據櫃檯買賣中心統計，250家興櫃公司108年度整體營收總計約4575億元，較107年成長266億元，成長幅度約6.18%，其中半導體業及電腦週邊設備業之營收分別成長24.36%及11.17%，其獲利亦分別成長93.1%及73.65%，於各類股族群中表現亮眼。

興櫃公司應申報108年度財務報告家數為250家，截至109年4月30日止均已完成財務報告之公告申報作業，經統計，250家興櫃公司108年度整體營收總計約4575億元，較107年成長266億元，成長幅度約6.18%，興櫃公司108年度獲利公司家數計159家，占整體興櫃公司63.6%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

在每股盈餘(EPS)方面，108年度賺超過一個股本(每股盈餘超過10元)之公司計有7家；EPS為5元以上未達10元的公司計有13家；2元以上未達5元的公司計有52家；合計72家公司EPS達2元以上，占全部興櫃公司28.8%。

就產業別來看，半導體業及電腦週邊設備業之營收分別成長24.36%及11.17%，其獲利亦分別成長93.1%及73.65%，於各類股族群中表現亮眼。

(時報資訊)