導電漿料廠—勤凱(4760)因新產品及新客戶佈局發酵，第1季稅後盈餘為2642萬元，年成長170.04%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為0.96元，由於市場需求增溫，在被動元件市場成長趨勢及新客戶新產品訂單的挹注下，勤凱表示，今年營運展望正向樂觀。

今年以來MLCC為首等被動元件需求暢旺，下游客戶庫存水位偏低，且宅經濟刺激筆電、遊戲機等3C產品買氣，電容、電阻、電感需求均增加，公司的銀漿、銅漿同步成長，由於今年第1季銀漿出貨量成長幅度高於銅漿，讓勤凱科技第1季業績無畏新冠肺炎疫情表現亮眼，第1季合併營收為2.49億元，年成長72.3%，創下單季歷史新高，由於產品組合改變，單季合併毛利率20.8%，在費用沒有增加太多之下，單季營業利益為2843萬元，年增幅度達161.05%，遠高於營收成長幅度，營業利益率11.41%，較去年同期增加3.88個百分點，稅後盈餘為2642萬元，創下單季歷史新高，較去年同期成長170.04%，每股盈餘為0.96元。

勤凱表示，公司產品的毛利均維持穩定的金額，分產品來看，貴金屬佔原物料成本的比重較高，公司銀漿的報價會反應國際銀價，跟著國際銀價變動；銅漿的報價固定，不會因國際銅價的波動而浮動。惟銀漿售價高於銅漿，因此在相同的毛利金額下，銀漿的毛利率較銅漿低，今年第一季銀漿出貨量成長幅度高於銅漿，平均毛利率因而較去年同期略低；不過，公司產品每公斤的毛利金額相當穩定，平均毛利率雖會因為產品組合不同而變動，但仍可維持在一定的區間內浮動，公司業績隨出貨量增加而成長。

隨著被動元件廠稼動率逐步拉高，導電漿需求也將增加，勤凱技術及研發能力可與日韓廠商相抗衡，公司與國內各大被動元件廠均有專案配合，今年以來市場需求增溫以及新冠肺炎疫情轉單效應，除了原有客戶訂單量增加外，公司也增加被動元件及太陽能電池產業新客戶之導電漿訂單，在被動元件市場穩健成長趨勢及新客戶新產品訂單的挹注下，展望正向樂觀。

(時報資訊)