友訊(2332)股權之爭延燒到明泰(3380)，突遭解職的明泰前董事長李中旺為此啟動法律攻防戰。佳世達(2352)今早再度強調，此次增加明泰持股，並不是外界所言「為了增加持股才同意解任李先生（李中旺）」，而是「李先生做出選擇，這個選擇不利於明泰，我們只好解任他，同時為了表示我們希望明泰成長的決心，提出公開收購來增加持股。

佳世達指稱，李先生公做出選擇的第一步是:「在4月7日將明泰派去友訊的法人代表，從林裕欽總經理，換成林文鵬律師。」這可在重訊公告中查到。

李中旺搶先在5月1日向新竹地方法院提出緊急處分和假處分告訴，狀告明泰董事會解任其明泰董事長職位有程序瑕疵，請求回復原有董事會狀態，另質疑佳世達隨後宣布收購明泰持股，恐有「球員兼「裁判」之嫌。

就李中旺提出的說詞，佳世達認為有對外說明之必要以正視聽，該聲明稿經永曜法律事務所主持律師-蕭維德律師同意聯名發送，聲明如下：

一、經過半董事同意變更議程後納入董事長解任案，程序合法:

1.109年4月30日明泰公司董事會召開後，由友訊公司之法人代表宋正一董事提出程序事項，並經過出席董事過半數之同意變更議程，進而討論董事長解任之議案並通過解任董事長之決議。

2.李中旺董事自其宣布董事會開始至董事會通過解任董事長之議案為止，全程在席參與，完全知悉上述過程其董事權益亦未受任何影響，該次董事會過程均屬合法。

3.今李中旺董事刻意以錯誤之訊息，宣稱該議案以臨時動議通過，並引用與事實不符之法律條文，企圖引導外界誤認明泰公司董事會決議係屬無效之目的昭然若揭。

二、佳世達公開收購明泰案將依法處理，無混淆股東權益之虞:

1.就本公司對明泰公司提出公開收購一事，依公開發行公司董事會議事辦法第16條第1項規定「董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權」，故明泰公司為回應本公司之決議時，本公司於明泰公司董事會之兩席法人董事(包含黃文芳董事長)本就將依前揭規定辦理，不加入討論及表決，本收購案並無因黃文芳擔任明泰公司董事長而使明泰公司股東不能辨別收購條件的公平性及合理性之可能，李中旺董事所稱實屬無稽。

2.李中旺董事雖已解除董事長職務，但其仍為明泰公司之董事，對於本公司就明泰公司所提出之公開收購一案，李中旺董事若有任何疑慮，自可在明泰公司董事會就公開收購為回應之決議時提出。

3.本公司就此次公開收購明泰公司股權一事之所有程序必定依照相關法律辦理，絕無造成股東混淆之虞。

(時報資訊)