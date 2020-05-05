高雄市長韓國瑜身陷罷免危機，挺韓市民發動募資購買公車站牌廣告，具名力挺韓國瑜是「清廉好市長」。對此，前高雄縣長楊秋興則直呼這個文宣太噁心，還提及蔡正元說吳敦義給韓四千萬，韓稱如果有就辭掉市長一事。該文引爆網友怒火，並痛批楊「說噁心？？你第二沒人敢說第一」、「韓市長最起碼比你清廉多了」。

罷韓團體強勢宣傳下，罷免韓國瑜聲浪高漲，讓韓家軍忍無可忍，發動認捐公車站牌廣告，放照片、署名挺韓，主標語凸顯「清廉好市長」，共400面廣告陸續貼出，強調高雄人不無情，對這城市1年多來的正向轉變都看在眼裡。對此，楊秋興在臉書指出，「堅持改革 我支持清廉好市長韓國瑜」，這段文宣真的太噁心了！他點名韓國瑜敢說自己清廉嗎？敢說你是好市長嗎？他還提及蔡正元說吳敦義給韓4000萬元，「你厚顏的說如果有的話你要辭掉市長，真的沒有嗎？要辭嗎？」

去年四月時，韓國瑜身陷4000萬風暴，韓則親上火線對外詳細公布去年底競選經費收支；其中，民眾小額捐款比例高達8成7，換算下來，來自企業的政治獻金僅1000多萬元，證實4000萬說法純屬虛構。韓國瑜當時曾動怒並數度強調「蔡正元委員欠我一個道歉」。蔡正元對此表示，造成他困擾很不好意思，對此表示歉意，「老朋友跟老朋友道個歉，是理所當然的」。

對於楊秋興又提起這件事，網友紛紛不滿表示「說噁心？？你第二沒人敢說第一」、「你可以不要出來作賤自己嗎？」、「又出來刷存在感了，牆頭草」、「背骨一時爽一直背骨一直爽，真的是人才中的人才」、「牆頭草興哥，你真的很在乎那個存在感」、「活了一大把年紀了，得饒人處且饒人吧！您還想求什麼？真的那麼不甘心嗎？」、「韓市長最起碼比你清廉多了！你根本無法比，因為你被私心矇蔽了，我的高雄市府新工處的老同事，不要再刷存在感了，這只會讓以前選舉挺你的人失望、後悔」、「楊前縣長真的該放下了，說越多只會讓人更看清你的目的，只能說多說多錯」、「又刷存在感了！過氣縣長」。

(中時電子報)