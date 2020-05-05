油價反彈、美股收高，台股5日開在10,756.95點，蘋概三王台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）皆見反彈，帶領台股漲聲響起。

美股4日在蘋果、微軟、臉書、亞馬遜等科技巨擘走升，抵銷金融、航空類股 跌勢，加上原油價格續彈，激勵美四大指數全面收紅，道瓊、NASDAQ、標普、費半漲幅，分別為0.11％、1.23％、0.42％及1.03％。

美國衡量工廠產出的指標ISM，在4月份出現1948年有追蹤紀錄以來速度最快的萎縮，導致製造業就業人數急劇減少，顯示新型冠狀疫情對經濟的衝擊益發嚴重。

4月份ISM製造業指數下降7.6點，至2011年低點的41.5，但是優於經濟專家估計的36。新訂單分項指數也大幅變弱。該指數下跌15.1點，為1951年以來最大跌幅，至27.1。在經濟數據不佳的情形下，美股表現將呈現大幅震盪。

群益投顧指出，近5個交易日，觀光、油電燃氣、塑膠、生技醫療、運輸類股走勢相對穩健。買盤聚焦族群:防疫與生技、IC設計、散熱、LED、指數型槓反ETF。風險性資產與景氣下行壓力共存，資金熱錢力抗脆弱的經濟數據。

群益投顧指出，首季業績、月營收表現、股利政策陸續公布，建議投資人著重公司營運展望，操作策略上，著重5G基建等成長趨勢產業，較具支撐買盤，近2年獲利持穩標的，也可留意。

(工商 )