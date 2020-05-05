北市萬華區上月發生驚人隨機殺人事件。于姓房仲業務員僅因心情不好，竟持藍波刀，從背後刺殺林姓計程車司機，短短1分鐘連捅18刀一度命危，于男殺人後被捕收押。據了解，台北地檢署5日上午首度提訊在押的于男調查。

57歲于男從事房仲工作，4月11日晚間11時許，從松山騎腳踏車到萬華莒光路，停好車後，從腳踏車上拿起30公分長的藍波刀，若無其事經過林男身邊，轉身高舉藍波刀，猛刺43歲林男的背部。

林男遇襲後倒地，試圖要踹倒于，但于沒有收手，前後猛刺18刀，幸未刺中致命部位；待林搶下藍波刀，于才倉皇逃跑，遭聞聲而至的員警當場逮捕。

于男供稱，因為心情不好，覺得林像以前的仇家，手中的雨傘像是要攻擊他，才用撿來的藍波刀反擊，他強調並未服用藥物，也未領有身心障礙手冊。

至於林男妻子則怒控于姓兇手太殘忍，這18刀已毀了他們一家人的生活。

(中時 )