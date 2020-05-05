離奇！新北居檢者陳屍家中 里幹事發關懷包失聯才發現 09:262020/05/05 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市府今召開新冠疫情應變會議。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府今召開新冠疫情應變會議，新北市民政局長柯慶忠報告，新莊區公所昨逐一發放居家檢疫關懷包時，致電一名居家檢疫者，卻遲遲聯繫不上，里幹事察覺有異下午上門訪視，發現該名居家檢疫者陳屍家中，死亡原因不明，目前由檢警進一步釐清案情中。 新北市長侯友宜表示，新莊區公所昨主動發放居家檢疫關懷包時，多次致電該名個案仍失聯，最後親自訪視才發現已在屋內過世，目前由檢察官跟法醫釐清案情中。 (中時 ) #居家 #檢疫 #關懷 #發現 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北禁陪考發傳單 用餐設隔板 01:102020/05/01 台北基宜花 楊文科施政報告 達成率逾5成 04:102020/05/02 地方新聞 數位學習 新北創單一帳號平台 04:102020/05/02 地方新聞 新冠疫情趨緩 新北考慮遂步鬆綁場館 12:392020/05/02 政治 連假第二天上午 新北茶壺山、報時山步道管制車輛進出 12:472020/05/02 生活 新北推人潮儀錶板避免群聚 侯友宜：光靠1968沒有辦法 16:002020/05/02 生活 侯點頭 新北場館將逐步解禁 04:102020/05/03 生活新聞 新北振興計畫 20商圈獲選 04:102020/05/03 地方新聞 疫情緩 新北4日起公有場館2階段漸進開放 09:582020/05/03 生活 《其他股》信義搶母親節商機 推清潔優惠活動 17:392020/05/04 財經 社會熱門新聞 獨》派出所長主動脈剝離 搶救13小時病逝 - 社會 渣夫蜜月旅行回國就Call小三 人妻知婚後「摩鐵床戰」心碎 - 社會 獨家》高醫通融 前院長女兒一家五口遺體團聚 - 新聞 離奇！新北居檢者陳屍家中 里幹事發關懷包失聯才發現 - 社會 14歲少女拒絕閨密邀出遊 遭設局報復圍毆性侵 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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