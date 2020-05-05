新北市府今召開新冠疫情應變會議，新北市民政局長柯慶忠報告，新莊區公所昨逐一發放居家檢疫關懷包時，致電一名居家檢疫者，卻遲遲聯繫不上，里幹事察覺有異下午上門訪視，發現該名居家檢疫者陳屍家中，死亡原因不明，目前由檢警進一步釐清案情中。

新北市長侯友宜表示，新莊區公所昨主動發放居家檢疫關懷包時，多次致電該名個案仍失聯，最後親自訪視才發現已在屋內過世，目前由檢察官跟法醫釐清案情中。

(中時 )