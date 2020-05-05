美國偵察衛星日前捕捉到北韓領導人金正恩專屬列車停泊在元山市車站，讓這台向來神秘的「金正恩專列」再度引起注意。港媒報導，專車除了防衛設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」美女相伴。而脫北美女朴延美（Park Yeonmi）更曝光一群北韓女孩穿著內褲跳舞的影片，痛批北韓和金正恩根本把這群無辜女性當慰安婦對待！但網友看完失望，直言根本是大媽廣場舞。

綜合韓媒報導，金正恩專屬的列車內設擺放粉紅色沙發的休息室，還有會議室、辦公室和餐廳，猶如「移動城堡」。據傳，美女車長更是金正恩精挑細選的「歡樂組」，有傳聞指金正恩專屬列車出行時，都有這些「恩女郎」美女相伴。

據悉，這些「歡樂組」由滿足組、幸福組、歌舞組和活動組組成，成員均需接受非常苛刻的審查，主要有5大基本條件。在年齡方面，要加入滿足組和幸福組年齡需介乎14至25歲，其餘兩個小組則更年輕；有脫北者曾指出，「歡樂組內有很多未滿13歲的少女」。

曾出版過《為了活下去》一書的脫北者朴延美進一步在推特爆料，她分享一段北韓女子歌舞團的只穿內褲跳舞影片。只見分享的影片中，一群北韓年輕女子穿著改良過的北韓韓服，穿著低根高跟鞋，下面竟只穿著內褲跳舞。

北韓歌舞團。（摘自朴延美推特）

朴延美悲憤的寫著「這些無辜的女人是金正恩的性奴，她們活著沒有尊嚴，根本就是現代的慰安婦，看到這些女人的遭遇，對於同為北韓人和女人的我，這讓我感到噁心（These innocent women are sexual slaves to Kim dictators and they live without dignity. They are the modern day “comfort women”. It disgusts me as a Korean and woman to see how these girls being treated）」！

朴延美推特。（圖片摘自朴延美推特）

據悉，金正恩本身不高大，卻鍾情高挑妹，因此歡樂組成員普遍身高都在1.65米以上。此外，成員必須夠「純潔」，不但要沒有性經驗，但凡曾有男朋友的女性，亦會被排除在選拔對象之外；在首次選拔時，一眾女性皆需接受身體檢查，其後每年再檢查兩次。

不過，批踢踢網友看完卻表示，「這大媽跳廣場舞吧」、「現在都21世紀了，感覺沒什麼阿」、「金小胖又不是沒出過國的人，這麼俗的他用得下去哦」、「這是展現身體美感，那裡色情了」、「一群大嬸在跳舞」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

These innocent women are sexual slaves to Kim dictators and they live without dignity. They are the modern day “comfort women”. It disgusts me as a Korean and woman to see how these girls being treated.. #kimjongun #NorthKorea pic.twitter.com/EPUanRJdCc — Yeonmi Park(박연미) (@YeonmiParkNK) May 1, 2020

(中時電子報)