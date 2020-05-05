台中一名人妻小美（化名）2019年1月8日與丈夫結婚，2個月後到紐西蘭蜜月旅行返台，竟發現丈夫一下飛機就與何姓小三通話4、50分鐘，手機內還有2人親密合照，甚至婚後一個月相揪到摩鐵開房間，氣的向何女求償60萬元，台中地院審理後，判何女應賠償40萬元。

小美去年結束蜜月旅行就發現丈夫的聊天軟體有與小三的通話紀錄，後來又發現丈夫使用的另一個聊天帳號，有多張與小三的親密合照，甚到婚後一個月還相揪到摩鐵開房間，丈夫終於坦承偷吃。

渣夫表示，2017年底就已經與何女交往，也有跟對方表示已婚。法官勘驗對話內容，發現何女傳訊給人夫「我還沒嫁，我要找的目標是能照顧我一輩子的人，而不是你這樣的十，因為你娶了，你不用找了...」、「不要一直提醒我你娶了別人，只會能讓我偷偷摸摸見不得人，每次都被你弄得很火大！」等等。確認何女與花渣夫確實有逾越一般男女交往關係。

台中地院認為，小美剛結婚就遭丈夫背叛，內心受到極大衝擊，審酌兩造身分地位、經濟狀況，判何女要賠40萬元為適當，全案仍可上訴。

(中時電子報)