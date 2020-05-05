蘋果公司周一發表新版13寸MacBook Pro筆記型電腦，配置全新的魔術鍵盤（Magic Keyboard）為其亮點之一。

入門級新版MacBook Pro記憶體容量達256 GB，是前一代的兩倍大，但起跳價格一樣，為1,299美元。此外，新版13寸MacBook Pro引進已經用於16寸MacBook Pro與MacBook Air的鍵盤。之前的MacBook鍵盤存在容易損壞的問題。蘋果將停售採用舊款butterfly鍵盤的MacBook筆電。

部分高階機型採用英特爾第10代處理器，但包括入門級等價格較低的版本仍將沿用舊款的第8代晶片。採用最先進英特爾處理器的新版13寸MacBook Pro價格自1,799美元起跳。

新版13寸MacBook Pro於周一起開放訂購，本周末前開始交貨。

最近幾周蘋果已陸續發表一些新產品，包括3月時推出新款MacBook Air筆電與兩款iPads Pro平板，以及在4月發布399美元的新版iPhone SE平價手機。

(時報資訊)