類比IC廠沛亨半導體（6291）公告2020年度第一季財務報告，合併營收約新3仟6佰萬元，稅前及稅後淨利約新台幣4佰萬元；每股淨利為新台幣0.15元，擺脫連續五季虧損。

沛亨表示，公司為類比IC產業的老字號公司，至今已成立超過28年，在電源管理IC領域有相當基礎；惟近十餘年來類比IC產業已呈百家爭鳴之趨，尤其近幾年來中國傾全力發展IC設計產業，不管是資金面、技術面、人才面，都投入大量資源扶植，導致台系類比IC公司成長逐漸趨緩、發展空間受限，致使沛亨過去之營運表現不佳。

歷經過去十餘年營運陷入長期虧損後，沛亨近幾年便積極採取轉型策略，於2018年中引進策略伙伴並加入振曜集團，不僅資金面得到充分挹注，在業務行銷之通路更增能見度，集團資源整合效益也逐步展現，加以成本控管得宜、雙管齊下，導致毛利率明顯提升。

沛亨指出，2020年第一季毛利率回升至三成以上，且毛利及獲利皆較前期及前季大幅成長，主要原因除了公司財務面體質提升，重新連結過去客戶信心、爭取更多訂單，另一方面在終端應用面之銷售組合轉佳，加上供應商成本議價及內部費用嚴格控管，使沛亨本季營運逆轉多年虧損、順利轉虧為盈。

沛亨表示，公司近期辦理兩次私募案，挹注超過新台幣1億元之資金。目前公司營運資金充足、財務結構轉趨健康，2020年3月底之負債比率，已降至25％，相較去年同期之負債比率59％，已大幅降低。

未來沛亨仍將持續深耕重點客戶，並朝多角化經營，除了原有的電源IC事業部，也搭配集團發展策略，逐步朝生醫等未來新興應用領域之電子產品發展，期望能開拓新產品線、強化成長動能。

展望2020 年第二季，公司續持正向看法，雖部份客戶受新冠肺炎疫情影響致交期略拉長，但整體訂單能見度仍未減弱，綜觀第二季營收仍將緩步成長，預期未來將可延續此營運動能而持續成長。

(工商 )