今年降雨偏少，台南市從5月7日水情燈號轉為黃燈（減壓供水），台南市長黃偉哲今日於市政會議要求相關局處及所轄單位確實執行節水措施，包括落實工業區用水回收 (目標65％~70％以上)；各機關停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水；行道樹澆灌、灑水、洗街等業務使用回收水；19口抗旱井整備公告，因應有需求產業及廠商取水以及安平、官田、柳營及虎尾寮水資中心設置取水點開放供民眾自由取用等。

黃偉哲表示，水情趨緊，因應新冠肺炎防疫需求，衛生局、教育局等單位正常宣導洗手防疫，但節水不能停，防疫也不能等，如果能再配合水利局節水措施之餘，祭出更精進節水方案，才能讓台南用水供水更有效率。

水利局長韓榮華表示，截至上(4)月30日止，因降雨偏低，烏山頭＋曾文水庫有效蓄水量58,677萬噸，目前蓄水量12,890萬噸，蓄水率22％；南化水庫有效蓄水量9,080萬噸，目前蓄水量2,008萬噸，蓄水率22.1％，加上去年9月迄今，累積降雨量為歷史同期6至7成；氣象局預報資料顯示未來3個月雨量：5月正常至偏少，6、7月接近正常。

據109年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第1次工作會議管控目標：各地區仍以5月底保有1個月以上民生及產業用水為目標，因此，台南市各標的用水管控方向包括一、農業用水，水利會預定5月底前完成一期稻作供灌，在不影響作物收成前提下加強灌溉節水，以利引水至水庫蓄存或利用；二、公共用水，曾文、烏山頭系統合計出水量維持每日54萬噸以上，南化水庫出水量每日43萬噸以下；三、工業用水，由工業區自主加強節水3％以上。

韓榮華表示，經研商台南水情由稍緊綠燈調整為減壓供水黃燈，由台灣自來水公司依據旱災災害防救業務計畫減少轄區自來水供水量3％以上為目標，於離峰及特定時段（原則為每日22時至翌日6時）實施自來水減壓供水，同時針對管線末端或高地區水壓若有不足時，預為配置臨時供水站及水車因應；工業節水部分仍維持節約用水5％以上為目標，同時由台水公司再盤點各可能載水點；停止政府機關及國營事業使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水；整備抗旱井及加強宣導由水資源回收中心放流水提供澆灌等次級用水使用。

(中時 )