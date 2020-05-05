對沖基金經理、高盛前分析師Will Meade指出，目前的情況像極了2000年網路泡沫時期，他認為今年接下來的時間股市表現只會越來越差，美股恐怕還會下跌40%。

外媒報導，Will Meade表示，那斯達克指數在2000年出現了跟今年一樣的熊市反彈，當年那指先下跌40%，再從底部回升42%，收復約6成跌幅，隨後停滯一段時間又進一步下跌43%，4個月後跌到新低。

他說，跟2000年一樣，今年也有美國總統大選，這將為股市帶來風險及加深不確定性，而散戶參與度和股市槓桿率也很接近2000年的情況。值得留意的是，「股神」巴菲特目前持有現金1370億美元，創下歷史新高，這跟2000年也很相像。

Will Meade建議美國人盡量提高儲蓄，以因應未來可能失業或收入減少的情況，並呼籲出售任何具有流動性和價值的物品，像是藝術品、硬幣、郵票等，盡量保留現金，同時減少非必要的支出，例如在外用餐等。

不過，高盛卻認為，隨著許多國家解除鎖國、封城措施，經濟活動很可能已經觸底。美國股市周一開盤走低，尾盤跟進油價回升，道瓊指數終場收漲26點，那指、費半大漲逾1%。

(中時電子報)