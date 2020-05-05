中央宣布針對無保者等弱勢團體，排富下擴大發放1萬元的急難紓困金，台中市長盧秀燕5日表示，昨天有些區公所已湧入不少民眾詢問，期間公所除推動防疫與民政業務，配合中央持續推出新的紓困政策，區公所忙到人仰馬翻，市府將與中央密切對口，了解新措施如何進行並全力配合，期間區公所人滿為患，她向大家說聲辛苦了。

盧秀燕今日在市政會議指出，這段時間中央提出1000多億的防疫紓困振興經濟的方案，很多都是地方政府，包括區公所來執行，昨天開始又有新的紓困措施，包括發放1萬元等等

，不少的民眾去區公所詢問或申請，

她表示，這段時間除準備執行一般民政業務以外，各區公所人員一定忙到人仰馬翻，因為中央大規模的紓困振興經濟方案、津貼的發放等等，區公所忙著與中央密切的對口，了解各項措施要怎麼執行，盧秀燕要求，「地方政府全力配合

，讓這些相關服務能夠到位」。

(中時 )