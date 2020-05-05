上銀今（5）日下午首度舉辦線上法說會，2月合併營收因大陸廠延後開工而受影響，第一季合併營收36.21億元，年減28.27％。雖有本土法人樂觀預期，第一季EPS小賺不到0.1元，亦有法人預估上銀第一季虧損，第二季起轉虧為盈。上銀3～6月訂單滿載，需要加班趕工，今日股價先表態，上漲5.0元而以281.5元開出。

上銀集團今日因應新冠肺炎疫情，取消每年員工運動會，法說會也改成線上舉行。上銀集團總裁卓永財及上銀董事長卓文恒父子兩人，今日將聯袂出席上銀首度舉辦線上法說會。卓文恒將說明上銀第一季財報及今年營運展望，上卓永財將就外界關切產業景氣進行分析及提供看法。

上銀台灣、大陸及義大利陸續接獲醫療器材業者短急單外，大陸還有5G、自動化設備、半導體、電子及汽車等產業訂單，上銀3～6月訂單滿載，工廠生產線連週日都得加班趕工。法人預估，上銀1、2月合併營收下滑，表現太差，3月合併營收回升，第一季合併營收仍比去年同期衰退，獲利機率不高，第二季業績好轉，也會有獲利，上半年整體營運會有獲利。

(工商 )