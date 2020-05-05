新冠肺炎疫情肆虐全球，各國為防止病毒傳播，紛紛祭出封城鎖國政策，不過也衍生許多問題。西安一名13歲少年疫情期間都宅在家裡，除了吃飯、上廁所，多半都躺著玩手機，一段時間後發現無法站立，經查發現有嚴重靜脈血栓。醫師表示，若不快點治療，容易猝死。

根據陸媒《看看新聞》報導，疫情期間，13歲少年多半都把自己關在房間玩手機，且是躺著玩，加上與家人吵架，根本不想在家中走動；一段時間後，他發現下床站起來時，右腿會非常疼痛，最後因站不穩摔倒，經送醫診斷，雙腿都有嚴重的靜脈血栓。

醫生看完後相當驚訝，靜脈血栓多半發生在長期臥床不動的患者身上，通常是高齡年長者，年紀小的患者很少見。

醫生指出，下肢靜脈血栓不及時治療，如果出現肺栓塞，很容易出現猝死現象，而少年的病症是因為他連續幾天嚴重缺少運動，並且喝水少所導致。幸好經過治療，少年已無礙，但仍需觀察。

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(中時電子報)