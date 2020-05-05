總統蔡英文5月20日就職典禮進入最後倒數，綜合媒體報導，行政院長蘇貞昌確定會續任，而在今年初帶領國人挺過新冠肺炎疫情的衛福部長陳時中，因為在擔任中央流行疫情指揮中心指揮官期間，成功控制疫情；月前他在親自赴大甲鎮瀾宮，感謝廟方取消大甲媽繞境前，做出了一項「明智舉動」，被民進黨高層稱讚是「百年難得一見的政治奇才」。

陳時中在新冠肺炎爆發以來，每天親自主持中央流行疫情指揮中心記者會，向國人當面報告最新疫情，讓他聲望從谷底翻身，成為蔡英文政府裡，最受民眾愛戴的政府官員。由於他與所率領的指揮中心團隊，為台灣的新冠肺炎防疫打下漂亮一仗，據《自由時報》報導，民進黨高層形容陳時中，在勸退鎮瀾宮繞境這件事情上，展現高度政治智慧，可說是「百年難得一見的政治奇才」。

為什麼會這麼形容？據了解，陳時中在拜託鎮瀾宮暫緩繞境後，讓鎮瀾宮成功喊卡，陳時中一直惦掛，要找適當機會來謝謝媽祖慈悲。後來他4月15日到鎮瀾宮參拜，行前特地知會台中當地立委，以及立法院副院長蔡其昌，黨內認為，陳時中在參拜前的此項動作，非常具有政治判斷力，與政治高度智慧。

而陳時中的優質防疫表現，後來也被點名參選2022台北市長。他目前表示並沒有參選打算，顯然沒把話說死，民進黨內也認為，如果民眾對他有高度期待，未來可能也不是陳自己的意願就能決定的。

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(中時電子報)