新北市今公布長照機構探視原則，採取比中央更嚴格方式，每一機構、每一會客室、每一時段，只限一組2名家屬，兒童不得探視，產後護理之家除外；至於臥床者，每一寢室限一組，一次1人探視，限時30分鐘，須全程佩戴口罩；市長侯友宜表示，每週隨時檢討、複查，若發現有機構未按標準執行，將取消探視權，落實保護工作。

新北市社會局長張錦麗表示，新北市有217家長照機構、82家護理之家、49家產後護理之家、9家精神護理之家、16家身障機構和8家兒少安置機構，共約381家長期照護機構，中央雖已訂出5月1日有條件的開放，但新北市在與長照協會和機構溝通之後，協會和機構擔心疫情尚未完全穩定，宜先從小幅度開放，以免有感染的風險顧慮，因此建議採取較為保險、安全的作法。

新北市長侯友宜表示，國內疫情尚未穩定，近日仍有零星境外移入和磐石艦個案，而長照機構又屬於身體健康最弱勢的一群，因此如何確保住民或長輩的安全是最高原則，但又要考量家屬已經有段時間無法親見親人，因此新北市訂出比中央嚴格又符合人情的規範，以「限人數、限時間、限地點、限年齡」為原則，希望家屬和長照機構雙方都能彼此體諒。

侯友宜表示，無論進入會客區或寢室，皆須遵守中央一切防疫相關規定，如實名制、填寫健康聲明、確認TOCC、量測體溫、酒精消毒等，但新北市要嚴格要求，除產後護理之家，其他長照機構均禁止兒童進入。

此外，在指定會客區，同一時段限一組，每1組以2人為原則；如不具備活動能力、無法下床者，每一寢室每日以一組為主，但進入寢室一次以一人為限；此外，由於各機構環境空間和作業各有不同，自行訂定的探訪時段和規劃，應該要向家屬妥善說明，以為相互配合。

侯友宜指出，每週將隨時檢討、複查長照機構探視，若發現沒有按照標準探視，將取消探視權，希望比中央嚴格很多，確實要保護到長照機構弱勢族群，一定要做到位。

(中時 )