半導體設備廠弘塑(3131)董事會通過2020年第一季財報，稅後淨利6790萬元，年增率約為10.94%，EPS 2.38元。

第一季半導體廠資本支出力道持續，弘塑科技2020年第一季營收4.94億元，年增22.42%；營業淨利8219萬元，年增約7.6%；稅後淨利6790萬元，年增率約為10.94%，EPS 2.38元，略優於去年同期的2.35元。

(時報資訊)

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