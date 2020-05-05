《業績-其他電子》弘塑Q1獲利年增1成 EPS2.38元 09:432020/05/05 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 半導體設備廠弘塑(3131)董事會通過2020年第一季財報，稅後淨利6790萬元，年增率約為10.94%，EPS 2.38元。 第一季半導體廠資本支出力道持續，弘塑科技2020年第一季營收4.94億元，年增22.42%；營業淨利8219萬元，年增約7.6%；稅後淨利6790萬元，年增率約為10.94%，EPS 2.38元，略優於去年同期的2.35元。 (時報資訊) #半導體設備廠 #弘塑 #EPS #稅後淨利 #業績 #第一季 也許您會感興趣 推薦閱讀 熒茂訂單暴增 第一季有望轉盈 04:102020/05/01 證券．權證 台股重返萬一 聚焦大立光營收 04:102020/05/03 財經要聞 華新科 首季EPS約1.5元 寫11季新低紀錄 04:102020/05/04 財經要聞 觀念平台－解讀資本市場評價 金融控股公司經營成果 04:102020/05/04 產業特刊 高雄飯店推外帶餐飲 拚業績 04:102020/05/04 產業．科技 信邦出貨旺 Q2續強 04:102020/05/04 證券．權證 15檔迎母親節商機 業績嗨 04:102020/05/04 證券．權證 台灣權王－5G帶動 瑞昱穩懋營運喊衝 04:102020/05/04 證券．權證 崑鼎首季稅後淨利2.05億元 EPS 3.05元 16:412020/05/04 財經 半導體看旺 弘塑、頎邦給力 04:102020/05/05 證券．權證 財經熱門新聞 20年前慘劇重演？分析師警告美股恐崩40％ - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 國光新冠候選疫苗免疫試驗 證實疫苗有效 - 財經 - 工商 貿易戰復燃 股市全趴 - 財經要聞 - 工商時報 衝！多頭列車啟動 多位專家喊經濟已觸底 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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