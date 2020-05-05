大陸1名國中生上體育課突然猝死，其父到校查看監視器後發現，兒子戴口罩在操場跑不，突然就倒地，對此醫胸腔暨重症醫師黃軒指出，少年運動猝死多與心血管疾病相關，但戴口罩運動真的很要命，身體會耗損很大的體力。

黃軒醫師指出，少年運動猝死多是與腦血管或心臟血管疾病問題，但若是問「運動能否戴上口罩」，那絕對是不建議的。根據《新加坡專家學者意見》指出，快跑、慢跑、騎車、靜態運動（熱身、瑜珈等）、爬山等都不適合戴口罩。

黃軒醫師說，測試戴上一般外科囗罩走路時的肺活量會發現，戴口罩者容易喘，因為戴著口罩會增加吸、吐氣的阻力，容易耗損體力；若是戴N95做低活動量的運動，二氧化碳會增加8.9%，讓新陳代謝速度增加，身體會耗損很大的體力。

黃軒醫師也說，運動過程中戴著口罩，不只會增加呼吸阻力，讓你一直張大囗吐、吸空氣，你的口罩會因為口水、汗水很快地濕透，喪師阻止病毒飛沫的功能。

(中時電子報)