開槍殺害台南市刑大偵查佐劉三榮的被告梅文魁一審被判19年2月。（本報資料照片）

遭槍殺的台南刑大警察劉三榮。（取自臉書）

曾獲模範警察表揚的台南市刑警大隊偵查佐劉三榮，去年6月與男子梅文魁商談賠償事宜，雙方爆發口角，梅文魁開槍打死劉員。去年12月，台南地院一審依殺人、槍砲等罪合併處刑19年2月，案經上訴，二審改判無期徒刑、褫奪公權終身。

48歲的被告梅文魁，先前曾因打傷45歲的劉三榮眼睛，雙方結下梁子。2019年6月13日晚間，劉員與友人在柳營區新開幕的「山秀」練歌場聚會歡唱，直到14日凌晨將近1點，劉員打電話叫梅某前來商討賠償事宜，雙方爆發口角。

當時，2人情緒激動愈吵愈凶，梅某突然從友人的背包取出槍，距離劉員4、5公尺處朝對方開了1槍槍，擊中劉右上臂後，子彈貫穿進入體腔，射穿右肺、橫膈膜、肝臟及腸繫膜，造成劉員大量血胸、腹血及右肺塌陷，經送醫急救後，仍不治死亡。

梅某逞凶後逃離現場，警方立即成立專案小組展開追緝，當天深夜10點就在高雄市內門區將梅某逮捕到案。

訊據時，梅文魁否認殺人犯意，並辯稱他是朝劉員旁邊射擊，開槍後不知劉中槍，還用槍抵住劉的額頭，告訴他不要再相逼了，如有殺人犯意，就會再開槍了。

一審合議庭認為，梅某開槍射擊處與劉的距離極短，應可預見可能射中對方造成死亡，加上在場證人都指證看到劉的右上臂流血，被告卻說沒有發覺劉中彈，實在有違常理；縱使梅沒有繼續開槍，也不能證明他沒有殺人的間接犯意，所辯不可採，仍依槍砲罪處刑4年6月，併科罰金10萬元；殺人罪處刑15年，合併執行19年2月。但二審撤銷殺人部分，改判無期徒刑、褫奪公權終身。

(中時電子報)