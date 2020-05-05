為防範逃票傷警事件再發生，以及流感及新冠肺炎疫情需持續加強宣導防治，立法院今天三讀通過《鐵路法》部分條文修正案，明定未鐵路機構應有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能。

近年來台鐵多次發生旅客逃票傷警、傷害列車長等事件，甚至造成員警殉職的不幸事件，加上每年流感疫情與今年初以來發生新冠肺炎疫情，三讀條文規範，鐵路機構應有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能。

三讀條文規定，現行鐵路機構遇有重大行車事故或嚴重遲延，應立即通報交通部，並隨時將經過情形報請查核，而一般行車事故及異常事件，也應按月彙報，未來鐵路機構也須依運輸事故調查法，同時向國家運輸安全調查委員會（運安會）通報。

配合運安會成立，三讀條文也規定，要求鐵路機構及相關人員應依「運輸事故調查法」配合運安會調查鐵路的重大運輸事故，以促進運輸安全。另外，鐵路機構就其營運列車的行車運轉、列車監控及維修保養的紀錄，應有效保存，由交通部訂定保存項目、期限及管理事項。

為建立鐵路使用產品檢測驗證制度，並確保鐵路安全及服務品質，三讀條文新增經交通部指定的產品，應向交通部認可的檢測驗證機構申請檢測或驗證合格後才能使用，並授權交通部公告指定產品的類別、項目及其檢測程序或驗證標準。而所謂產品，則包括實務上使用於鐵路的材料、零組件、硬體設備、軟體、系統及其他構成鐵路的部分等。

同時通過附帶決議，為期使交通部及運安會對鐵路重大行車事故的定義一致，請交通部會商運安會於2 個月內完成相關鐵路行車規則修正。

時代力量立委邱顯智三讀後發言表示，鐵路警察李承翰遭鄭姓男子刺死後，希望能重新檢討我國鐵路機構，能否有效訓練與管理從業人員，讓旅客及列車長能有更安全的工作環境，這也是鐵路應該要做的。

(中時 )