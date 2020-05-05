高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，如果被罷免成功，高雄市長將進行補選，其中行政副院長陳其邁呼聲相當高。若真的進行補選，陳其邁是否有對手，一名網友認為，他不一定會再選高雄市長。

罷韓投票將在6月6日舉行，屆時若罷免案通過，高雄將進行市長補選，而熱門人選陳其邁的對手會是誰，引發熱議。

PTT網友boyo提出3點看法，認為陳其邁不一定會再選高雄市長，「說不定會直接選總統」。第一，他是行政院副院長，也是蔡英文選總統前最後一個職位，現在等於是在歷練，由蘇帶，然後也可以實現蔡的意志，2024後會是最適合繼續蔡英文路線的人選。

第二，不管是誰都討厭打臉自己，高雄人也是，再推陳其邁上去選高雄市長，等於逼高雄人承認自己過去愚蠢的選擇，這對核心深綠是很痛快的復仇，但各方面未必真的好。

第三，boyo認為，高雄市長誰來選最好，基本上自己不是在地人不敢亂講，但看國民黨不管怎樣應該是GG了。

不少網友認同boyo的看法，表示「同意」、「我也認為陳其邁不會回高雄了」。另外有人認為，若陳其邁不選，那趙天麟或管碧玲應是人選，「認真說，趙天麟爆發力最強」、「其實這個在大選前就佈局了，一定是管碧玲選啊，不分區嘛」。

(中時電子報)