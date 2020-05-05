美股4大指數上演逆轉秀，Nasdaq與費半指數收漲逾1％，道瓊則約在平盤位置，激勵台指期在4日夜盤上漲75點後，5日以107點開漲後持續走高，目前上漲164點，暫報10,776點，也帶動加權指數以10,756點開出，目前上漲百點，暫報10,825點。

在籌碼面上，外資4日大賣台股370億元，創今年來第二大賣超，在期貨市場淨多單小增21口，未平倉口數為36,610口；投信4日則續站買方，惟金額大幅縮水、僅0.53億元，三大法人合計賣超427億元，創今年來第三高賣超金額。

資深分析師許博傑指出，台幣轉貶，外資態度持續偏空，不過，內資買力持續，中小型股輪動未變；從技術面來看，4日跳空破大量低10,826點，5日需先收復缺口10,826～10,781點，短線滾量，拉回量縮至1,500億元以下為佳，多頭力守10,656點，短線維持高檔震盪。櫃買4日相對強勢，5日不宜開高走低。

(工商 )