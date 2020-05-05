受新冠肺炎疫情影響買氣，加上政府購車補助減碼影響，4月國內電動機車銷量出現衰退，單月電動機車總銷8,810輛，月減14.54％、年減12.89％。5月有報稅季因素干擾，向為機車市場淡季，電動機車業者認為，市況不容樂觀。

業者分析，電動機車第一季銷售低迷，主要囿於地方政府補助辦法尚未完全出爐，4月全台20限是補助辦法全數出爐後，不意整體電動機車銷量不增反減，4月實際銷售數字不僅低於去年同期，更比前（3）月還差，業者憂心電動機車後市恐更趨嚴峻。

(工商 )