疫情不來電 電動機車4月銷量不到9,000輛 09:572020/05/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情影響買氣，加上政府購車補助減碼影響，4月國內電動機車銷量出現衰退，單月電動機車總銷8,810輛，月減14.54％、年減12.89％。5月有報稅季因素干擾，向為機車市場淡季，電動機車業者認為，市況不容樂觀。 業者分析，電動機車第一季銷售低迷，主要囿於地方政府補助辦法尚未完全出爐，4月全台20限是補助辦法全數出爐後，不意整體電動機車銷量不增反減，4月實際銷售數字不僅低於去年同期，更比前（3）月還差，業者憂心電動機車後市恐更趨嚴峻。 (工商 ) #全台 #數字 #電動機車 #電動機車銷量 #銷售 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國新視野－大陸應儘快推出主權數字貨幣 04:102020/05/01 全球財經 北市電動機車停車免費措施延長至7月31日 16:472020/05/03 生活 抖音下載量突破20億次 下載量最高的竟不是中國？ 11:022020/05/04 財經 蘇揆自讚經濟好 有公布數字的台灣世界第一 11:222020/05/04 政治 川普：新冠病毒疫苗年底前問世 13:302020/05/04 財經 國巨上季每股賺5.51元 優於預期 16:012020/05/04 財經 財務壓力爆點在5月 賴正鎰：台南大億不會是最後一家 16:342020/05/04 財經 研究：德國感染新冠者 恐超過帳面數字10倍 21:532020/05/04 國際 天氣熱 家電業拚空調業績倍增 04:102020/05/05 產業．科技 挺在地花農 百貨量販超市變花店 04:102020/05/05 時尚消費 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 台塑集團遭駭客攻擊 台塑：已抓到病毒 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 繼中油後 台塑化主機也遭駭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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