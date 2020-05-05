前洛杉磯湖人球星亞泰斯特（Ron Artest）以搞怪出名，他曾經將自己的名字改成「世界和平」（Metta World Peace），職業生涯晚期前往中國打球又短暫改名為「熊貓之友」（PandaFriend），事隔多年，他對自己的名字似乎有些厭倦了，因此決定再度改名換姓。

回顧2011年NBA休賽季，亞泰斯特向洛杉磯高等法院提交了一份請願書，希望能將自己的名字改為「世界和平」，至於改名原因為何？他向《洛杉磯時報》透露：「我改名是因為我對（Ron Artest）這名字改到厭倦，而且當球迷想罵我的時候，他們總不能說『我討厭世界和平吧』。」

同年9月，亞泰斯特正式改名為「世界和平」，也因為這樣被球迷稱作「世界和平先生」，雖然他2014年前往中國打球加盟四川隊時，曾因為四川是熊貓的棲息地，加上希望將當地特色融合家人喜好，決定在球衣上繡「熊貓之友」，但「世界和平」一直是他的合法名字。

不過近日「世界和平」出席湖人球員格林（DannyGreen）直播節目時提到，自己又要改名了！回憶起改名後的第一場比賽，「世界和平」說：「我改名後的第一場，我認為是史上最愚蠢的時刻，當時我坐在板凳上，然後大家都在叫我的名字，而且我記得我當時不想脫掉我的熱身衣，太尷尬了，所以後來我確實有想過改名，但我自己習慣了，球迷也習慣了。」

「世界和平」繼續說道：「不過現在情況有些改變了，因為我結婚了，我現在叫做Metta Ford-Artest，我拿了我妻子的姓加到我名字裡面。」

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(中時電子報)