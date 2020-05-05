由國光生技自主研發的新冠候選疫苗試驗小鼠證實有效，發現具高力價中和抗體，為台灣疫苗界傳出好消息，也即將準備進入人體試驗階段。

國光生物科技（4142）4日晚間宣布，國光生技自主研發的新冠候選疫苗，於台大醫學院醫事檢驗暨生物技術學系教授張淑媛實驗室，展開疫苗抗體中和試驗。結果在注射新冠疫苗的小鼠血清中，發現具高力價中和抗體，確認國光開發的新冠疫苗經小鼠試驗證實有效。

國光生技表示，這代表是台灣新冠疫苗邁向人體試驗的重要里程碑，接下來國光將與國衛院合作進行攻毒試驗確認新冠候選疫苗的安全性，也將同步與法規單位研商進入人體試驗的期程。

國光生技專案研發「新型冠狀病毒肺炎」疫苗小組係透過病毒基因排序與基因重組等方式尋求有效數據後，展開人體臨床試驗等合成開發技術順利的話，所需時間最快約半年。按照主管機關法定流程到真正上市，恐需二年。

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(中時電子報)