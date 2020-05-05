受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中央流行疫情指揮中心宣布酒店、舞廳全面停業，也讓應召站業者趁勢崛起搶生意，有應召業者成立「美好茶」網站，號稱「地表最強外約定點，加入網站免費，資料保證不外洩，現金交易喜歡再消費。」不僅在網站刊登各女子的照片、罩杯等資料，還有顧客的「滿意排行榜」，像第1名是越南妹小隻馬「優優」，嫖客還大讚「一眼看了就是我的菜」、「有女朋友的fu！」

此應召業者服務地點遍及全台19地區，甚至在各縣市設立排行榜，包括「評分排行」和「話題女王」兩部分，各地區「第1名」之爭也相當激烈，結果身高160公分、體重43公斤、D罩杯的小隻馬「優優」囊括雙冠王，根據網站介紹，她是越南妹，50分鐘3000元、30分鐘2600元。

許多嫖客留言「有女朋友的fu」、「根本就女朋友啊」、「一進門笑容滿面，一眼看了就是我的菜。」。但警方擔心，應召站恐成為防疫破口。

(中時電子報)