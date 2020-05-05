台中市政府警察局第四分局春社派出所警員莊又銓、粘為淞，日前深夜22時許，接獲民眾報案稱男友在租屋處情緒不穩需警方協助。員警馳赴現場，21歲的「小涵」立即出示手機的通話紀錄予警方，20歲「小伍」發送「今天又過了1天，我又賴活在這個世界上1天」等訊息。

警方指出，小伍當時失魂落魄地坐在小涵租屋處地板上，自暴自棄地嚷嚷著「我就是個廢人！要分手就分手吧！」員警見狀立即將兩人分開，單獨與小伍好好聊一聊，以男性角度的觀點給予小伍許多建議，小伍最後認同員警的話，願意離開並重新好好做人。

警方說，因莊員、粘員兩人與小伍年紀相仿，員警以同理心勸說小伍：感情的事不能勉強，只有把自己過得好，別人才會想要跟你在一起，這是很現實的，小涵一定也不知道該怎麼處理才會報警；好說歹說，希望小伍能好好讀書，讓自己成為更好的人，才能吸引好的人事物。

警方表示，小伍在員警苦心開導之下，終於決定和小涵和平分手，希望自己能成為更有肩膀的人，給心愛的人依靠。

春社所長江松泳呼籲，現代人生活步調緊湊、壓力大，容易焦慮、憂鬱，不僅罹患憂鬱症者需要協助，照顧陪伴者更容易罹病。照顧者要學會自保，若憂鬱症患者有自傷或傷人時，應尋求外援，請警消協助。

(中時 )