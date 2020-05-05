受到新冠病毒肆虐全球影響，各大主要運動賽事因而停賽，連帶影響到運彩投注，為因應這波疫情帶來的衝擊，教育部體育署日前已核准運彩公司提出的緊急應變計畫，擬定「運動彩券發行應變方案」，盼將防疫期間所造成的損失降至最低。

加開賽事及玩法以提高投注運彩的樂趣 刺激消費市場

在「運動彩券發行應變方案」中，跟消費者較為相關的措施如下：

1.新增其他投注標的賽事：加開運動賽事，如中南美洲、非洲、中東各國聯賽；新增電競領域賽事，如「英雄聯盟」。

2.強化投注玩法：各投注標的加開「場中投注」或「單場」等玩法，以增加投注項目多元性，提高玩運彩刺激性。

彩券行防疫工作準備萬全 讓顧客安心上門

0430運彩經銷商 屏東防疫 酌定運動彩券行

位於屏東棒球路上的酌定運動彩券行，喜愛足球運動的老闆李旻龍先生憑藉著滿滿熱情和豐富知識，細心服務前來投注的顧客並提供專業建議，與當地民眾建立起深厚感情。而在防疫工作上，不僅店內每天定時消毒，客人也自動自發做好消毒工作維持環境清潔，讓顧客能夠放心投注，因此即使在防疫期間仍能維持穩定的營業收入。

(中時電子報)