韓國夯團「BTS」防彈少年團紅遍全球，還曾入選《2018金氏世界紀錄百科全書》在「推特最活躍」紀錄中評為第2名，僅輸給哈利斯泰爾斯(Harry Styles)。最近團中年紀最小的柾國，在推特上傳了一支深夜清唱96秒的影片，2小時內就突破100萬讚，如今有超過200萬讚，是BTS官方推特中吸讚最快的影片。

柾國3日凌晨上傳一支自己穿著黑色睡衣坐在床上唱歌的影片，他選唱美國歌手Lauv的〈Never Not〉，大秀主唱完美嗓音，雖然最後小凸槌，仍讓粉絲覺得可愛，影片一出關於他名字「JUNGKOOOK」的HASHTAG立刻登上了85國熱搜，讓韓國音樂網站《Melon》上「Never Not」登上熱搜，也因在8小時內吸了超過50萬留言，突破推特14年來的紀錄。

而眼尖粉絲發現，柾國過去曾因手上的刺青引發爭議，有人甚至亂猜是情侶刺青，讓柾國不得不在節目中道歉澄清，之後更避免露出手臂，如今大方秀出手上刺青，粉絲稱讚他：「很勇敢」、「終於走過了」、「都是生命裡的印記啊」。

(中時電子報)