大陸央視《新聞聯播》4日晚間針對美國國務卿蓬佩奧3日宣稱，有大量證據顯示新冠病毒來自武漢實驗室，卻又拿不出實質證據，全然不顧科學，一味把病毒政治化，不惜造謠「甩鍋中國」的作法，以評論回擊，用詞嚴厲批評「邪惡蓬佩奧在科學面前大肆噴毒造謠！」這已是8天以來，蓬佩奧第5天第6度被《新聞聯播》點名痛批。

無獨有偶，中共黨媒《環球時報》5日也以社評〈蓬佩奧，一個撒謊成性背叛教義的基督徒〉

點名批評，指他近來為攻擊大陸不斷散布謊言，或者用一些模棱兩可的情報資訊誘導公眾朝著錯誤的方向聯想。

《環時》指，通常認為，蓬佩奧是個虔誠的福音派基督徒，他有時甚至會在外交場合說一些有「布道」嫌疑的話，為此遭到過非議，他也似乎很享受人們對於他不分場合突出自己是基督徒的各種議論。然而他出於政治目的撒謊心不跳臉不紅，與他的「虔誠基督徒」標籤嚴重背道而馳。

《北京日報》統計，值得注意的是，這已是連日來蓬佩奧第5天第6次被《新聞聯播》點名痛批。4月27日至4月30日，《新聞聯播》一連4天播發了6篇重磅評論，其中有5篇主角是蓬佩奧。5篇中，又有4篇直接點了「蓬佩奧」的名字──

4月27日，《國際銳評：散播「政治病毒」的蓬佩奧正把自己變成人類公敵》。

4月28日，《國際銳評：背負「四宗罪」的蓬佩奧已經突破做人的底線》、《新華時評：蓬佩奧式荒誕邏輯包藏禍心》。

4月29日，《人民日報鐘聲文章：這樣的拙劣表演還要持續多久？》、《國際銳評：急於「甩鍋」的美國政客還想隱瞞多少疫情真相？》。

4月30日，《國際銳評：企圖脅迫世衛組織的蓬佩奧正在向全世界叫板》。

4日晚間「新聞聯播」主題「邪惡蓬佩奧在科學面前大肆噴毒造謠！」指他多次改口風，自相矛盾造謠無底線；美國專家四點理由駁斥、世衛組織強調病毒來自大自然。強調病毒是全人類的共同敵人，美國沒有找準真正的敵人，而是一味攻擊抹黑他國，蓬佩奧這種「噴毒式」外交，無異於解決問題，只會讓更多人喪失生命。用無數鮮活的生命作賭注，博取謀求連任的選票，這種做法不僅短視，更稱得上邪惡。

(中時 )