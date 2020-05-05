23歲吳姓男子因術後傷口疼痛難忍，要求護理師注射止痛針遭拒，竟在病房揮舞水果刀，對多名護理師嗆聲「我很痛，你們都不幫我打止痛針，是要拿刀捅妳、捅自己還是去診間砍醫師」。台北地檢署依違反醫療法、恐嚇危害安全罪嫌起訴吳男。

起訴指出，吳男去年4月因右膝粉碎性骨折至新北市新店區某醫院進行手術，由於術後傷口疼痛，吳男4月19日上午在病房要求護理師為他注射止痛針，但護理師因前次注射還不到6小時而拒絕。

當天下午，護理師巡房時，吳男因疼痛難耐，持水果刀揮舞，恫稱：「我很痛，看是要捅自己還是捅妳」。護理師見無法處理，遂至護理站尋求副護理長協助處理。

副護理長至吳男病房了解時，吳仍持水果刀恫嚇：「我很痛，但是你們都不幫我打止痛針，那我現在是要拿刀捅妳、捅自己還是下去診間砍醫生」，事後新北市政府認為吳男已觸犯醫療法，將吳男函送北檢偵辦。

(中時 )