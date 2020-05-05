蘋果周一善用聯準會應對新冠肺炎疫情的緊急措施，發行了數年來成本最便宜的債券，加入藉此為買回自家股票與派發股利籌措資金的藍籌股公司。

受此消息激勵，周一蘋果股價收漲1.41%，為293.16美元。蘋果今年來股價幾近持平，較標普500指數今年來已下跌12%相對持穩。

蘋果出售到期日從3年到30年不等的4款不同債券，共籌得85億美元資金，成功演示在聯準會對信貸市場的支持下，擁有最佳信用評級的企業，如何利用成本低廉的債務提升股東報酬。

蘋果出售了一筆20億美元的3年期公司債與一筆22.5億美元的5年期債券，票面利率分別為0.75%與1.125%，是2013年以來蘋果為這樣的債券存續期間所付過最低的利率。另外的10年期與30年期債券的票面利率亦是過去幾年來蘋果付過最低的利息。

蘋果在監管文件中表示，發行債券所得資金將用於一般公司用途，包括買回股份與股利發放。在截至3月28日的6個月內，蘋果已經支出385億美元實施庫藏股計畫。

(時報資訊)