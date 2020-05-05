美元指數持續下修，今早報價在99.3附近；新台幣匯價今早開盤10分鐘之內升破29.8元心理關卡，開盤半小時內最高匯價報29.782元，升值1.18角。

早盤台北外匯經紀公司新台幣兌美元匯價開盤為29.88元，升值2分；隨即在台股開高，被動元件族群國巨(2327)、禾伸堂(3026)領漲下大漲近百點後，新台幣匯價也升破29.8元。

今早美元指數下滑0.126%，而歐元、英鎊、南非幣及澳幣等非美貨幣全數走升，其中南非幣升幅最大，早盤升幅達0.57%；而亞幣中以新台幣和韓元和澳幣的升幅最傲人，均在0.3%之上。

匯銀指出，美國首季實質GDP不但低於市場預估的-3.7%，更創下自2008年第4季度金融海嘯以來最大的跌幅，顯示新冠疫情對於美國經濟已造成相當程度衝擊。由於美國相關防疫、社交隔離啟動時間約在3月中旬之後，意味著第2季度經濟萎縮幅度勢必加大，且過去4週累計初領失業救濟金人數更已超過2600萬人，後續重新啟動、漸進式復工將攸關下半年經濟回穩的速度。

雖然美元指數近期壓回，但累計今年以來美元指數仍升值了2.94%，仍是新冠疫情以來的避險首選。

(時報資訊)