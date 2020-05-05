在大型科技股與網路股上漲帶動下，以及受原油價格反彈激勵，隔夜美股開低收高，受此提振，周二香港恆生指數開漲0.6%，為23755.77點。國企股(H股)開漲0.56%，為9652.92點。SOHO中國開漲2.91%，揮別前一日暴跌25.68%的低迷走勢。此前媒體報導，因前景不明，百仕通集團（Blackstone Group）已經暫停SOHO中國的私有化協商。

(時報資訊)