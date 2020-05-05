《港股》美股收高 恆指開漲0.6％ 10:002020/05/05 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在大型科技股與網路股上漲帶動下，以及受原油價格反彈激勵，隔夜美股開低收高，受此提振，周二香港恆生指數開漲0.6%，為23755.77點。國企股(H股)開漲0.56%，為9652.92點。SOHO中國開漲2.91%，揮別前一日暴跌25.68%的低迷走勢。此前媒體報導，因前景不明，百仕通集團（Blackstone Group）已經暫停SOHO中國的私有化協商。 (時報資訊) #開漲 #美股 #收高 #SOHO #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 溫家寶抗煞 北風與太陽 外交突圍 04:102020/05/01 焦點新聞 陸港觀盤－中國靠內需支撐經濟商業表現 04:102020/05/01 全球財經 報復防疫不力 美擬對中祭懲罰性措施 04:102020/05/02 財經要聞 台灣為什麼重要 04:102020/05/03 時論廣場 群益投信︰深中小ETF 後「新冠」陸股首選 04:102020/05/04 產業特刊 傳與黑石私有化洽談暫停 SOHO中國暴跌26％ 20:372020/05/04 兩岸 傳私有化停滯 SOHO中國股價重摔25％ 04:102020/05/05 全球財經 美股隨油價反彈收高！航空股狂瀉、科技股增強 08:512020/05/05 財經 《美股掃瞄》大型科網股撐腰 美股開低收高 08:522020/05/05 財經 《期貨》三大期指齊揚 5月台指期開漲107點 08:522020/05/05 財經 財經熱門新聞 20年前慘劇重演？分析師警告美股恐崩40％ - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 國光新冠候選疫苗免疫試驗 證實疫苗有效 - 財經 - 工商 貿易戰復燃 股市全趴 - 財經要聞 - 工商時報 衝！多頭列車啟動 多位專家喊經濟已觸底 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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