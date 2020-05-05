新冠肺炎疫情當前，面對即將舉行的國中會考，會不會受影響，備受考生與家長關切。台中市長盧秀燕5日指出，疫情在可控制範圍內，但絕不能掉以輕心，須周詳加嚴進行，千萬不要放鬆，15日、16日兩天國中會考登場，學子三年磨一劍

，對孩子們來講是非常重要考試，她上周視察考場，市府向所有的考生、家長允諾「台中市政府準備好了」，會如期進行，請大家不要擔心。

此外，針對台北市發生傷亡慘重的KTV大火案，市府持續大規模舉行公安聯合稽查，加嚴加密可能造成大家不方便，但為了避免悲劇再重演，業者務必配合改善，否則可能無法做生意，公安是底線，絕不可退讓，呼籲企業善盡責任。

盧秀燕強調，這段時間密切的公安檢查，大規模的公安聯合稽查請大家配合，聯合稽查的目的，有要求要改善的地，可能有造成大家的不便，但為避免悲劇再次重演，請相關業者務必要配合呀，善盡社會責任。

「如果不能配合改善的話，可能就沒有辦法在做生意！」盧秀燕向業者以強硬態度宣因為公安安全絕對是最重要的底線，不能夠退讓，無可退讓。

(中時 )